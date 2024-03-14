Постпредство России призвало ООН оценить данные о наемниках на Украине

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский призвал Секретариат организации оценить статистику об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны России опубликовало данные об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. Лидером по отправке своих людей на Украину стала Польша.

«Материал опубликован Министерством обороны, в том числе на официальных языках ООН, русском и английском. Сослаться на их незнание или на то, что "не видели", будет невозможно», — отметил он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) командует сотрудник ЦРУ. Он также отметил, что украинские военные уже давно привыкли к американцам на фронте.