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19:22, 14 марта 2024Бывший СССР

Россия призвала ООН оценить данные об иностранных наемниках на Украине

Постпредство России призвало ООН оценить данные о наемниках на Украине

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский призвал Секретариат организации оценить статистику об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны России опубликовало данные об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Киева. Лидером по отправке своих людей на Украину стала Польша.

«Материал опубликован Министерством обороны, в том числе на официальных языках ООН, русском и английском. Сослаться на их незнание или на то, что "не видели", будет невозможно», — отметил он.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) командует сотрудник ЦРУ. Он также отметил, что украинские военные уже давно привыкли к американцам на фронте.

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      Алевтина Запольская
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