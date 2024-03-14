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14:29, 14 марта 2024Забота о себе

Россиянам назвали характерные симптомы одной опасной болезни

Нефролог Есаян: частое мочеиспускание по ночам появляется при болезнях почек

Фото: Unsplash

Отеки и частое мочеиспускание по ночам являются распространенными признаками болезней почек, предупредил главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа Ашот Есаян. Этот и другие симптомы опасной патологии он назвал в беседе с NEWS.ru.

Есаян отметил, что нарушения функции почек обычно развиваются постепенно и незаметно, симптомы становятся очевидными лишь на стадии почечной недостаточности. Так, по его словам, на наличие проблем с почками указывают отеки на ногах, особенно если они появляются у людей без сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одним характерным признаком нарушения концентрационной функции почек является частое и обильное мочеиспускание по ночам, предупредил нефролог.

Врач посоветовал также не игнорировать изменения цвета мочи. По его словам, при нарушениях функций почек она может приобретать красный или розовый цвет, а пенистость — характерный признак выраженной протеинурии, то есть наличия белка в моче.

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Есаян добавил, что эти же признаки могут быть симптомами и других заболеваний, поэтому для точного диагноза необходимо обратиться к врачу.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова рассказала, что постоянная жажда и учащенное мочеиспускание могут быть симптомами диабета. По ее словам, эти признаки красноречиво указывают на сбои в работе эндокринной системы.

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      Екатерина Улитина
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