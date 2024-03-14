Россиянам назвали способ почистить уши без риска оглохнуть

Терапевт Чиркова: при чистке ушей нельзя пытаться вымыть из них всю серу

При чистке ушей пытаться вымыть из них всю серу нельзя, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Способ почистить уши без риска оглохнуть она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Чирковой, ушную раковину и наружный слуховой проход нужно мыть так же, как и лицо, не углубляясь внутрь. «Сера защищает кожу прохода и барабанную перепонку от пыли, болезнетворных микроорганизмов и травм. Вырабатывается она у здорового человека в количествах, которое не надо удалять», — объяснила врач, добавив, что сера выходит из уха сама при жевании, и тогда ее можно убрать.

Частое использование ватных палочек, продолжила она, стимулирует работу церуминозных желез, вырабатывающих основу серы, и отделяемого становится больше. Это, добавила Чиркова, может привести к образованию серных пробок, которые снижают слух и могут при длительном нахождении в ухе вызвать пролежень. «Их надо как можно быстрее удалить, но ни в коем случае не пытаться сделать это самостоятельно. Положительный эффект маловероятен, а вот протолкнуть пробку вглубь, к перепонке, — шанс велик», — сказала она, порекомендовав для удаления пробок обращаться к врачу-отоларингологу.

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