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16:31, 14 марта 2024Забота о себе

Россиянам назвали способ почистить уши без риска оглохнуть

Терапевт Чиркова: при чистке ушей нельзя пытаться вымыть из них всю серу

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom

При чистке ушей пытаться вымыть из них всю серу нельзя, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Способ почистить уши без риска оглохнуть она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Чирковой, ушную раковину и наружный слуховой проход нужно мыть так же, как и лицо, не углубляясь внутрь. «Сера защищает кожу прохода и барабанную перепонку от пыли, болезнетворных микроорганизмов и травм. Вырабатывается она у здорового человека в количествах, которое не надо удалять», — объяснила врач, добавив, что сера выходит из уха сама при жевании, и тогда ее можно убрать.

Частое использование ватных палочек, продолжила она, стимулирует работу церуминозных желез, вырабатывающих основу серы, и отделяемого становится больше. Это, добавила Чиркова, может привести к образованию серных пробок, которые снижают слух и могут при длительном нахождении в ухе вызвать пролежень. «Их надо как можно быстрее удалить, но ни в коем случае не пытаться сделать это самостоятельно. Положительный эффект маловероятен, а вот протолкнуть пробку вглубь, к перепонке, — шанс велик», — сказала она, порекомендовав для удаления пробок обращаться к врачу-отоларингологу.

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      Александра Лисица
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