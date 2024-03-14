Россиянам назвали способ почистить уши без риска оглохнуть
При чистке ушей пытаться вымыть из них всю серу нельзя, предупредила терапевт Ольга Чиркова. Способ почистить уши без риска оглохнуть она назвала в беседе с NEWS.ru.
По словам Чирковой, ушную раковину и наружный слуховой проход нужно мыть так же, как и лицо, не углубляясь внутрь. «Сера защищает кожу прохода и барабанную перепонку от пыли, болезнетворных микроорганизмов и травм. Вырабатывается она у здорового человека в количествах, которое не надо удалять», — объяснила врач, добавив, что сера выходит из уха сама при жевании, и тогда ее можно убрать.
Частое использование ватных палочек, продолжила она, стимулирует работу церуминозных желез, вырабатывающих основу серы, и отделяемого становится больше. Это, добавила Чиркова, может привести к образованию серных пробок, которые снижают слух и могут при длительном нахождении в ухе вызвать пролежень. «Их надо как можно быстрее удалить, но ни в коем случае не пытаться сделать это самостоятельно. Положительный эффект маловероятен, а вот протолкнуть пробку вглубь, к перепонке, — шанс велик», — сказала она, порекомендовав для удаления пробок обращаться к врачу-отоларингологу.
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