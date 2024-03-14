SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе испытательного полета

SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе третьего испытательного полета

Компания SpaceX на своем сайте сообщила о потере корабля Starship в ходе третьего испытательного полета.

Связь с кораблем была потеряна после его входа в атмосферу на высоте 77 километров. Это была 49-я минута полета.

Запуск ракеты Super Heavy состоялся с космодрома в американском штате Техас 14 марта в 16:25 по московскому времени. Через несколько секунд ракета и корабль Starship успешно разъединились.

