В Кремле отреагировали на высылку двух российских дипломатов из Австрии

Песков о высылке дипломатов: в отношениях России и Австрии уже нечего усложнять

В российско-австрийских отношениях уже нечего усложнять. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление Австрией двух российских дипломатов персонами нон грата. Его слова передает ТАСС.

«Там особо нечего усложнять. Собственно, Министерством иностранных дел (МИД) [России] все сказано», — заявил представитель Кремля.

Ранее МИД России осудил высылку из Австрии двух российских дипломатов, пообещав принять ответные меры. 13 марта МИД Австрии сообщил двум членам дипломатического представительства, что они в скором времени будут высланы из страны.