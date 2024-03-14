В Пентагоне признали некредитоспособность Украины

Пентагон: Украине вряд ли вернет полученный в виде кредитов долг

Украине будет сложно вернуть долг за помощь, предоставленную в виде кредитов, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводит ТАСС.

«Такой стране, как Украина, которая находится в состоянии войны, думаю, будет очень тяжело выплатить эти займы. Этот вопрос следует прорабатывать не только в министерстве обороны, но и с участием Госдепартамента и Белого дома», — сказала Сингх.

Перед этим она рассказала об уникальном пакете помощи в 300 миллионов долларов, который получит Украина. По ее словам, это был единичный случай, помощь Киеву со стороны США в настоящее время не носит устойчивый характер.

Ранее в марте стало известно, что конгрессмены-республиканцы разрабатываю пакет помощи Киеву, часть средств может быть предоставлена в форме кредита. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отметил, что в качестве залога для этого кредита могут быть использованы замороженные российские активы.