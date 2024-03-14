Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:18, 15 марта 2024Мир

В Пентагоне признали некредитоспособность Украины

Пентагон: Украине вряд ли вернет полученный в виде кредитов долг

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Украине будет сложно вернуть долг за помощь, предоставленную в виде кредитов, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводит ТАСС.

«Такой стране, как Украина, которая находится в состоянии войны, думаю, будет очень тяжело выплатить эти займы. Этот вопрос следует прорабатывать не только в министерстве обороны, но и с участием Госдепартамента и Белого дома», — сказала Сингх.

Перед этим она рассказала об уникальном пакете помощи в 300 миллионов долларов, который получит Украина. По ее словам, это был единичный случай, помощь Киеву со стороны США в настоящее время не носит устойчивый характер.

Ранее в марте стало известно, что конгрессмены-республиканцы разрабатываю пакет помощи Киеву, часть средств может быть предоставлена в форме кредита. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отметил, что в качестве залога для этого кредита могут быть использованы замороженные российские активы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России начались выборы президента. Что важно о них знать?

      Макрон оценил шансы Трампа победить на выборах

      Хейли Бибер снялась в бикини

      Азербайджанский клуб с россиянином в воротах вылетел в 1/8 финала Лиги Европы

      Захарова напомнила Румынии о войне против СССР на стороне Гитлера

      Гладков рассказал о серьезных разрушениях в селе в Белгородской области

      Гладков заявил об отсутствии украинских войск в Белгородской области

      Антонов рассказал о поступающих посольству России в США угрозах

      Разработан новый способ уничтожения микробов

      40-летний девственник объяснил нежелание заниматься сексом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше