Эксперт Цуй Хэн: ВСУ не хватает оружия и боевого духа для противостояния России

Преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять военным России. Об этом он высказался в беседе с газетой Global Times.

По словам эксперта, в Евросоюзе понимают, что ВСУ не хватает оружия и боевого духа для противостояния России. Именно поэтому страны НАТО сейчас изучают возможность отправки военных на Украину, «чтобы предотвратить прямую атаку российских войск на Киев или захват Одессы, поскольку это сведет на нет усилия США и ЕС на Украине».

Хэн добавил, что после двух лет конфликта страны Запада демонстрируют ослабление и усталость. В первую очередь они стремятся укрепить обороноспособность Украины. По мнению специалиста, кризису грозит эскалация.

«Поэтому даже если Китай не сможет немедленно собрать всех за стол переговоров, он может, по крайней мере, способствовать снижению рисков просчетов и избежать эскалации между конфликтующими сторонами», — заключил он.

13 марта российский президент Владимир Путин вновь заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Он также допустил возможность «честного договора» с Западом и сообщил, какие гарантии необходимы Москве.