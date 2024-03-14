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09:11, 14 марта 2024Из жизни

Женщина занялась спортом голой у себя во дворе и была арестована

В США арестовали женщину за прыжки обнаженной у себя во дворе

Фото: FTiare / Globallookpress.com

В США женщина была арестована после того, как занялась спортом перед своим домом, будучи обнаженной. Об этом пишет WFSB.

Соседи 27-летней Алексис Харнетт обратились в полицию 2 марта, после того как заметили голую до пояса девушку во дворе перед домом. Девушка кричала и делала «нечто, напоминающее прыжки с разведением рук по сторонам». Живущий в соседнем доме мужчина снял Харнетт на видео.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что вокруг дома Харнетт нет никакой ограды, которая бы скрыла ее наготу от посторонних глаз. Девушку арестовали за непристойное обнажение. Однако через два дня Харнетт выпустили из-под стражи под залог. При этом судья предписала ей не покидать дом. Американке также запретили контактировать с пострадавшим от ее действий мужчиной и его несовершеннолетними детьми.

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После ареста Харнетт несколько других соседей также сообщили о ее непристойном поведении. Например, девушка и ее бойфренд Уорден Батлер якобы демонстративно сожгли крест на глазах у чернокожей семьи, живущей рядом, чтобы напугать их. Кроме того, из-за многочисленных правонарушений прокуратура пытается выселить пару из дома, который молодые люди снимают у матери Батлера.

Ранее сообщалось, что в США полуголая женщина подралась с другой в холле дорого отеля. Происшествие попало на видео, снятое одним из очевидцев.

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      Алиса Дмитриева
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