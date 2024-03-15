Внутренности нового MacBook Air показали на видео

iFixit: новый MacBook Air получил улучшенный SSD-накопитель

Специалисты iFixit показали на видео внутренние детали нового компьютера Apple. Ролик доступен на YouTube-канале проекта.

Авторам удалось легко снять заднюю крышку представленного в начале марта MacBook Air на процессоре M3, открутив винты и открепив клипсы. Затем специалисты разобрали все детали компьютера — материнскую плату, процессор, аккумулятор, клавиатуру и дисплей.

Энтузиасты выяснили, что ноутбук получил улучшенный SSD-накопитель. Оказалось, что в базе модель имеет два чипа флеш-памяти емкостью 128 гигабайт, которые вместе образуют 256 гигабайт встроенной памяти. Это обеспечивает более высокую скорость передачи данных по сравнению со старыми устройствами серии.

В тестах выяснилось, что SSD в MacBook Air на чипе M2 скорость записи выше на 33 процента, чтения — на 82 процента. Специалисты сравнивали ноутбук с моделью прошлого поколения — MacBook Air на процессоре M2. При этом модели обоих поколений имеют практически идентичный дизайн и компоновку внутренних деталей. Рейтинг ремонтопригодности ноутбука составил пять баллов по десятибалльной шкале.

Ранее выяснилось, что представленный 4 марта MacBook Air с чипами M3 будут продавать по цене от 145 тысяч рублей за самую дешевую версию. Топовая модифкация с 24 гигабайтами оперативной и двумя терабайтами встроенной памяти обойдется российским пользователям в 269 тысяч рублей.