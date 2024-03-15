Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США

TNI: гипотетический ядерный удар России по США не останется без ответа

К заявлениям президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия следует отнестись со всей серьезностью. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

Автор напомнил о недавнем заявлении главы государства о том, что в настоящее время Россия располагает самой современной ядерной триадой в мире. «Путин имел в виду способность некоторых ядерных держав запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря. Возможность нанесения ядерных ударов из этих трех областей создает наилучшее сдерживание, поскольку обеспечивает второй [ответный] удар в случае внезапного нападения», — пишет обозреватель.

Атламазоглу попробовал назвать последствия гипотетического ядерного удара России по США. «Например, если бы Россия атаковала Соединенные Штаты с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, американские военные смогли бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, которые безостановочно патрулируют по всему миру с ядерным оружием наготове», — уверен автор.

Обозреватель напоминает, что в настоящее время Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, насчитывающим около 5600 ядерных боеголовок. «По западным оценкам, Россия имеет более 300 межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть оснащены примерно 1200 ядерными боеголовками», — пишет автор.

Кроме того, продолжает обозреватель, в составе Военно-морского флота России имеется 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. «Наконец, воздушная часть российской ядерной триады включает стратегические бомбардировщики дальнего действия Ту-160 и Ту-95МС, которые могут нести крылатые ракеты воздушного базирования, оснащенные ядерными боеголовками», — замечает обозреватель.

Атламазоглу напоминает, что Россия работает и над современными образцами вооружений, в частности, малозаметным перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).

В феврале Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

В декабре прошлого года глава государства сообщил, что российская ядерная триада на 95 процентов состоит из современного оружия.