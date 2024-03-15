Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:56, 15 марта 2024Наука и техника

Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США

TNI: гипотетический ядерный удар России по США не останется без ответа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

К заявлениям президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия следует отнестись со всей серьезностью. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

Автор напомнил о недавнем заявлении главы государства о том, что в настоящее время Россия располагает самой современной ядерной триадой в мире. «Путин имел в виду способность некоторых ядерных держав запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря. Возможность нанесения ядерных ударов из этих трех областей создает наилучшее сдерживание, поскольку обеспечивает второй [ответный] удар в случае внезапного нападения», — пишет обозреватель.

Атламазоглу попробовал назвать последствия гипотетического ядерного удара России по США. «Например, если бы Россия атаковала Соединенные Штаты с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, американские военные смогли бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, которые безостановочно патрулируют по всему миру с ядерным оружием наготове», — уверен автор.

Обозреватель напоминает, что в настоящее время Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, насчитывающим около 5600 ядерных боеголовок. «По западным оценкам, Россия имеет более 300 межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть оснащены примерно 1200 ядерными боеголовками», — пишет автор.

Кроме того, продолжает обозреватель, в составе Военно-морского флота России имеется 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. «Наконец, воздушная часть российской ядерной триады включает стратегические бомбардировщики дальнего действия Ту-160 и Ту-95МС, которые могут нести крылатые ракеты воздушного базирования, оснащенные ядерными боеголовками», — замечает обозреватель.

Атламазоглу напоминает, что Россия работает и над современными образцами вооружений, в частности, малозаметным перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).

Материалы по теме:
В США уверены, что Россия разместит ядерное оружие в космосе. Правда ли это?
В США уверены, что Россия разместит ядерное оружие в космосе.Правда ли это?
16 февраля 2024
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023

В феврале Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

В декабре прошлого года глава государства сообщил, что российская ядерная триада на 95 процентов состоит из современного оружия.

Всемирный фестиваль молодежи-2024
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Стало известно об удивительной особенности жителей российского города

      Мэрия Белгорода опровергла слухи о закрытых избирательных участках

      В России раскрыли дизайн поезда для высокоскоростных магистралей

      Стоимость биткоина резко снизилась после рекордного роста

      В Киеве обеспокоились потерей значительных территорий к лету без помощи США

      Стюардесса сообщила о страхе летать на Boeing из-за частых поломок самолетов

      Названа сокращающая продолжительность жизни привычка

      ВСУ выпустили по территории России ракеты из РСЗО «Вампир»

      В США рассказали о затрачивающей 3500 долларов в секунду пушке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше