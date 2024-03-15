Обладатель Кубка Стэнли Ларионов оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, ныне работающий главным тренером в нижегородском «Торпедо», оценил погоню российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит ТАСС.
Ларионов заявил, что хоккеисту необходимо держать свои стандарты, так как легко в этой гонке ему не будет. «Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее», — посчитал он, добавив, что будет рад рекорду.
В октябре 2023 года Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки. Хоккеист прокомментировал возможное лидерство в рейтинге лучших снайперов НХЛ фразой «просто хочу играть».
На счету Овечкина 840 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Его отставание от лучшего снайпера в истории лиги Гретцки составляет 54 гола.