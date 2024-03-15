Российский аэропорт заплатит авиакомпании полмиллиона рублей из-за птицы

Аэропорт Пулково заплатит российскому перевозчику полмиллиона рублей компенсации

Аэропорт Пулково выплатит российской авиакомпании полмиллиона рублей компенсации из-за попавшей в двигатель самолета птицы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, нештатная ситуация произошла в июне 2022 года. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа, был вынужден прервать взлет из-за оказавшегося в двигателе пернатого. Воздушное судно отстранили от полетов, а пассажиров доставили до пункта назначения резервным бортом. Позже расследованием инцидента занялась комиссия, созданная Росавиацией.

Как пишет издание, выяснилось, что виновником оказался аэропорт Пулково, который якобы не обезопасил самолеты от столкновения с птицами. Теперь воздушную гавань обязали компенсировать перевозчику расходы по ремонту двигателя и вынужденный простой лайнера.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» потребовала компенсацию в размере 40 миллионов рублей после того, как утка вывела из строя двигатель SSJ-100. Инцидент произошел в 2023 году во время вылета самолета из Тобольска в Северную столицу.