Создатель игр SnowRunner и World War Z прекратил работу в России

Компания Embracer объявила о продаже части Saber Interactive и уходе из России

Шведская компания Embracer Group, объединяющая несколько студий по производству игр, объявила о прекращении работы в России. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Embracer.

Корпорация продаст фирму Saber Interactive за 247 миллионов долларов компании Beacon Interactive. Филиалы Saber Interactive расположены в том числе и в России. Соответственно, фирма уйдет из страны. «Все российские сотрудники были переведены в новые предприятия, которые полностью принадлежат местному руководству», — подчеркнули авторы сообщения.

Saber Interactive известна созданием таких игр, как TimeShift, Inversion, World War Z, SnowRunner, Evil Dead: The Game. В 2020 году студия была приобретена шведской корпорацией Embracer за 525 миллионов долларов.

«Я рад, что мы нашли беспроигрышное решение для Embracer и тех частей Sabre, которые теперь нас покинут. Эта сделка даст обеим компаниям более сильные позиции для дальнейшего процветания», — заявил генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс.

В середине марта эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил, что в ближайшее время видеоигры для российских геймеров будут обходиться дороже. Однако цены вырастут постепенно и вряд ли отпугнут геймеров от покупки игр.