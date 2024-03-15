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18:06, 15 марта 2024Наука и техника

Обнаружены последствия курения для клеток

В Чикагском университете обнаружили генетические последствия курения

Фото: Unsplash

Ученые Чикагского университета обнаружили глубокие клеточные и генетические повреждения от курения. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Human Genetics.

Исследовательская группа проанализировала эпигенетические данные, чтобы оценить последствия курения на метилирование ДНК — разновидность эпигенетического регулирования, при которой метильные группы присоединяются к нуклеотидам. В данном случае ученые изучили метилирование динуклеотидов, состоящих из цитозина и гуанина (CpG).

Были обнаружены области метилирования, связанные с влиянием курения. Эти области являются общими для разных типов тканей, и это позволяет предположить, что метилирование ДНК является способом организма защитить себя от разрушительного воздействия табачного дыма.

Было обнаружено 6350 связанных с курением метилированных CpG в тканях легких и 2753 — в тканях толстой кишки. Это объясняется тем, что легкие непосредственно подвергаются воздействию сигаретного дыма.

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      Александр Еникеев
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