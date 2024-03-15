Хакеры раскрыли документы ВСУ о потерях танков Abrams. Один был уничтожен, другой — брошен

Хакеры Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

Хакеры из группы Beregini, называющие себя украинскими, опубликовали документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых говорится о потерях американских танков Abrams.

Приводятся скриншоты рапортов военных вышестоящим начальникам, в которых говорится о двух уничтоженных Abrams. Один был подбит в конце февраля, другой — в начале марта.

Один Abrams был уничтожен дронами, другой подорвался на снаряде

В первом рапорте, который публикуют Beregini, говорится, что днем 26 февраля поблизости от села Бердичи Покровского района на территории ДНР танк попал под обстрел двумя FPV-дронами, в результате чего был «безвозвратно утрачен». Ниже отмечено, что это Abrams M1A1 с бортовым номером 101 и заводским номером UKR002.

Также приведен экипаж танка, состоявший из командира Сергея Андриенко, механика-водителя Александра Оканя, наводчика Александра Марцоня и заряжающего Николая Пархомца. Список Beregini отдельно опубликовали на своем сайте. Из данных о военных можно узнать, в частности, что Окань был жителем Донецкой народной республики.

Фото: Yves Herman / Reuters

В другом рапорте сообщается, что такой же танк из США был подбит также близ Бердичей «во время выполнения боевого задания». Это произошло 2 марта. Указывается, что у танка разорвалась гусеница, машина потеряла ход, и экипаж покинул ее.

Приведен ее бортовой номер — 105, заводской — UKR006, а также экипаж из четырех человек.

Еще один Abrams был поврежден, также ВСУ потеряли машину разграждения

Кроме того, говорится, что еще один Abrams был подбит вечером 29 февраля около села Семеновка. Были выявлены повреждения, в том числе гусеницы. «Танк потребует большего детального осмотра для восстановления его повреждений», — говорится в рапорте. Уточняется, что его бортовой номер — 103, заводской — UKR005.

Еще один документ говорит об уничтожении ночью 29 февраля близ Бердичей машины разграждения ABV M1150 вследствие попадания снаряда и возгорания. Экипажу из двух человек удалось спастись.

В начале марта действительно сообщалось, что была подбита M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) — новейшая штурмовая машина разминирования армии США на шасси M1 Abrams.

Так как Министерство обороны Украины не хочет признавать, что за несколько дней были уничтожены два танка, одна машина разграждения и еще один танк поврежден попаданием ракеты, мы решили не только рассказать, но и показать документы 47-й отдельной механизированной бригады, подтверждающие это хакеры из группы Beregini

Также они пообещали позднее выложить техническую документацию.

Минобороны на данный момент сообщило о четырех уничтоженных Abrams

11 марта Минобороны отчиталось об уничтожении на авдеевском направлении в зоне СВО четвертого Abrams. О поражении еще трех Abrams Минобороны сообщало 27 февраля, а также 4 и 6 марта.

Первый американский Abrams был уничтожен с помощью двух ударов, как заявил командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Фото: Inquam Photos / Adel Al-Haddad / Reuters

«Первым дроном мы его остановили, экипаж начал спешиваться и убегать. Вторым дроном мы его поразили. Попали в боеукладку, кормовую часть, где находится боекомплект, произошло возгорание — танк сгорел. Танк был более приоритетной целью, чем экипаж», — пояснил военный.

Другой Abrams с первого выстрела подбил экипаж российского танка Т-72 Б3. Появились также кадры, на которых запечатлен этот момент. На кадрах виден летящий к танку снаряд, который поражает цель. По словам автора канала, в боевую машину попали сразу снаряды ПТУР и танка.