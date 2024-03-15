В Эстонии россиянина оштрафовали за георгиевскую ленту

В эстонской Нарве мужчину оштрафовали за георгиевскую ленту на рюкзаке

В эстонском городе Нарва пограничники оштрафовали мужчину за георгиевскую ленту, прикрепленную к его рюкзаку. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.

Уточняется, что гражданина России с георгиевской лентой заметили на пограничном пункте в Нарве, когда он направлялся в Россию. Пограничники изъяли у мужчины ленту и объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. Ему выписали штраф в размере 400 евро, после чего разрешили продолжить путь в Ивангород.

В ноябре эстонские пограничники оштрафовали за демонстрацию георгиевской ленты водителя из России. Предмет нашли во время осмотра автомобиля. Его владельцу выписали штраф в размере 400 евро, после чего разрешили въехать в страну.