В Эстонии россиянина оштрафовали за георгиевскую ленту
В эстонской Нарве мужчину оштрафовали за георгиевскую ленту на рюкзаке
В эстонском городе Нарва пограничники оштрафовали мужчину за георгиевскую ленту, прикрепленную к его рюкзаку. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Идаскую префектуру.
Уточняется, что гражданина России с георгиевской лентой заметили на пограничном пункте в Нарве, когда он направлялся в Россию. Пограничники изъяли у мужчины ленту и объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. Ему выписали штраф в размере 400 евро, после чего разрешили продолжить путь в Ивангород.
В ноябре эстонские пограничники оштрафовали за демонстрацию георгиевской ленты водителя из России. Предмет нашли во время осмотра автомобиля. Его владельцу выписали штраф в размере 400 евро, после чего разрешили въехать в страну.