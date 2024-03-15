В Кремле сообщили о продолжающихся попытках подрывной деятельности ЦРУ в России

Песков: спецслужбы США продолжают попытки вести подрывную деятельность в России

Спецслужбы США продолжают попытки вести на территории России подрывную деятельность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым [подрывной деятельностью] занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор», — заявил Песков.

В ходе этой беседы Песков также прокомментировал сообщения о попытках деятельности ЦРУ в Китае, добавив, что и Россия испытывала на себе активность американских спецслужб.

В конце февраля официальный представитель Кремля также высказался о предполагаемых попытках спецслужб США следить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения.