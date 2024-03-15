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14:15, 15 марта 2024Россия

В ЦИК призвали усилить безопасность на участках из-за вылитых в урны чернил

Зампред ЦИК призвал усилить безопасность на участках из-за вылитых в урны чернил

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Необходимо усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней в двух регионах, призвал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России Николай Булаев. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщают «Известия».

Он уточнил, что чернила в урны для бюллетеней вылили в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии.

«Делают [это] и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — отметил Булаев.

Для усиления безопасности на участках Центризбирком обратится в полицию и Росгвардию.

Избирательные участки на выборах президента России открылись в пятницу, 15 марта. На пост президента России претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, а также Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Голосование завершится в воскресенье, 17 марта, в 20:00 по местному времени.

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      Игорь Дмитров
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