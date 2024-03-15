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21:04, 15 марта 2024Забота о себе

Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

Фармацевт Ли: привычка отсыпаться по выходным способствует накоплению усталости

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Врач-фармацевт Дебора Ли призвала не отсыпаться по выходным, потому что эта привычка мешает полноценно отдыхать и способствует накоплению усталости. Ее мнение приводит Daily Mirror.

По словам специалистки, многие стараются в выходные дни компенсировать недостаток сна, однако получают противоположенный результат: вместо того, чтобы накопить силы для следующей трудовой недели, чувствуют себя разбитыми и уставшими. Ли объяснила, что это происходит из-за нарушения естественного цикла сна и бодрствования. «Поздние подъемы сбивают внутренние часы вашего организма, что приводит к трудностям с засыпанием. Такой беспорядочный режим наносит ущерб общему состоянию здоровья, провоцирует беспокойство и другие проблемы», — утверждает она.

Ли считает, чтобы быть бодрым в течение всей недели, нужно вставать и ложиться в одно и то же время. По ее словам, спать необходимо не менее семи часов, но некоторым может потребоваться больше времени для отдыха: восемь или даже десять часов. В этом случае она посоветовала корректировать режим в соответствии с индивидуальными потребностями, отказаться от привычки отсыпаться по выходным, а недостаток сна компенсировать за счет короткого дневного сна.

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      Екатерина Улитина
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