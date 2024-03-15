Зеленского обвинили в превращении Украины в копию фашистской Германии

Бывший премьер Азаров: Зеленский превратил Украину в копию фашистской Германии

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Киев в незаконных расправах над сторонниками Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Экс-глава правительства страны усмотрел в аресте членов Союза православных журналистов (СПЖ) Украины репрессии действующих властей против инакомыслящих. По его словам, предъявленные обвинения в госизмене, коллаборационизме, а также разжигании религиозной вражды и ненависти абсурдны.

«Киевский режим Зеленского превратил Украину в полную копию фашистской Германии 30-х годов XX века», — добавил Азаров.

12 марта в СПЖ Украины сообщили о пришедших в редакцию сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ). Силовики изъяли у журналистов компьютеры и мобильные телефоны. Позднее в СБУ заявили о разоблачении «масштабной агентурной сети ФСБ». Также стало известно о возбуждении уголовных дел, по которым журналистам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.