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10:40, 15 марта 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в превращении Украины в копию фашистской Германии

Бывший премьер Азаров: Зеленский превратил Украину в копию фашистской Германии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил Киев в незаконных расправах над сторонниками Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Экс-глава правительства страны усмотрел в аресте членов Союза православных журналистов (СПЖ) Украины репрессии действующих властей против инакомыслящих. По его словам, предъявленные обвинения в госизмене, коллаборационизме, а также разжигании религиозной вражды и ненависти абсурдны.

«Киевский режим Зеленского превратил Украину в полную копию фашистской Германии 30-х годов XX века», — добавил Азаров.

12 марта в СПЖ Украины сообщили о пришедших в редакцию сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ). Силовики изъяли у журналистов компьютеры и мобильные телефоны. Позднее в СБУ заявили о разоблачении «масштабной агентурной сети ФСБ». Также стало известно о возбуждении уголовных дел, по которым журналистам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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      Екатерина Грищенко
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