Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:09, 15 марта 2024Путешествия

Живущая во Вьетнаме россиянка рассказала о смехе местной продавщицы над творогом

Продавщицу во Вьетнаме рассмешила покупавшая творог россиянка

Фото: Jose L Vilchez / Shutterstock / Fotodom

Живущая во Вьетнаме россиянка по имени Алина рассказала о необычной реакции местной продавщицы на покупку творога. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Соотечественница предположила, что вьетнамцы не понимают вкус творога в таком виде, как привыкли есть в России. «Часто покупаю творог большими порциями в Butter&Cream и вижу, что продавщицу это смешит — мол, как можно это есть», — призналась Алина.

Материалы по теме:
«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
«Они без ума от нашей еды». По всему миру скупают русские продукты. Почему иностранцы не могут без них жить?
13 марта 2024
«Как вы нам этими санкциями помогли!» Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
«Как вы нам этими санкциями помогли!»Как россияне нашли замену «Макдоналдсу» и научились зарабатывать миллионы на еде
22 июня 2022

Еще одна россиянка рассказала, что прочитала в паблике, посвященном жизни во Вьетнаме, историю о том, как компания соотечественников пригласила домой знакомых вьетнамцев, чтобы вместе приготовить пельмени. Иностранцам не понравился вкус вареного продукта, они взяли сковородку и зажарили пельмени с перцем «до состояния чипсов», после чего ели их с удовольствием.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова приготовила новозеландцам котлеты, картофельное пюре и оливье и рассказала об их неожиданной реакции на русскую еду. Иностранцы признались путешественнице, что не пробовали ничего лучше.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший союзник Гитлера захотел вернуть «фантомные долги». В России объяснили желание Румынии получить золотой запас

      Миру спрогнозировали резкий рост спроса на сжиженный газ

      Макрон повторил свои слова об отправке войск на Украину

      Электронное голосование на выборах президента началось в Москве

      Россияне отвернулись от дешевых новостроек

      Трое детей погибли при обстреле Донецка

      Минобороны заявило о перехвате над Белгородской областью снарядов РСЗО Vampire

      Мужчина в составе ОПГ вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей

      Назван оптимальный возраст для вступления в брак с наименьшим риском развода

      В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву боевого лазера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше