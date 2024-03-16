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13:34, 16 марта 2024Наука и техника

Военный рассказал об особенностях сбитого реактивного беспилотника ВСУ

Военный Дандыкин: системы ПВО эффективно работают по реактивным БПЛА «Стриж»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) очень эффективно работают по реактивным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ту-141 «Стриж», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях сбитого в небе над Брянской областью дрона он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ту-141 — это советский беспилотник на базе Туполева. Он переделан с разведывательного образца, который был в советское время, под ударный. Имеет приличную скорость — порядка 700 километров. Имеет приличную дальность. Надо сказать, что в свое время долетел из Украины до Хорватии и упал. То есть это сотни и сотни километров. Имеет приличную бомбовую нагрузку — это сотни килограммов взрывчатки», — перечислил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что у ВСУ осталось очень мало единиц Ту-141.

«Они запускают остатки того, что у них сейчас имеется — и заграничное, и доморощенное, и в том числе остатки советского арсенала», — добавил он.

«Стриж» опасен, особенно при ударе по заводам, по НПЗ. Но по ним наша противовоздушная оборона работает очень эффективно

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса
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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что реактивный беспилотник был сбит в небе над Брянской областью. Он уточнил, что речь идет о советском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) Ту-141 «Стриж».

Дрон был уничтожен при попытке вторгнуться в российское воздушное пространство утром 16 марта в районе населенного пункта Стародуб. В результате падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений также не последовало.

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