«Вопиющие нелепости и большая ложь». Во Франции призвали восстановить правду о конфликте на Украине после слов Макрона

Филиппо призвал восстановить правду о конфликте на Украине после слов Макрона

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что после интервью президента Франции Эммануэля Макрона необходимо восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине! Флориан Филиппо Лидер французской партии «Патриоты»

Филиппо добавил, что после выступления французского лидера «очень важно восстановить правду» для того, чтобы «вырваться из смертельной ловушки манипуляций, разрушения, ограничения свободы и войны».

Макрон заявил о готовности Франции противостоять России

Президент Франции заявил, что страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. По его словам, Париж готов принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит.

Сегодня для нас наступило время сопротивления Эммануэль Макрон Президент Франции

При этом политик отказался считать Россию врагом. Глава государства отметил, что в настоящее время Москва является соперником Парижа, однако стороны не находятся в состоянии войны. При этом он предупредил, что ситуация может измениться, если Россия «решится на новую эскалацию, которая втянет всех в конфликт». Макрон также выразил надежду, что этого не случится.

Глава государства также высказался об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, в начале украинского конфликта он несколько раз созванивался с президентом России. Он подчеркнул, что общался с Путиным чаще, чем другие главы государств.

Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман Эммануэль Макрон Президент Франции

Макрон назвал возвращение Крыма Украине гарантом прочного мира

Французский лидер считает, что для достижения мира необходимо снова признать Крымский полуостров частью Украины. По словам Макрона, если Россия выиграет в конфликте на Украине, «доверие к Европе будет сведено к нулю».

В ответ на слова французского лидера первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Макрон сегодня исполняет роль провокатора в конфликте на Украине. По его мнению, глава Франции не совсем верно понимает то, что происходит на Украине и какие возможности у Киева вернуть Крым.

Потому что Россия ни при каких условиях из Крыма никогда не уйдет. Это исконно русская земля Владимир Джабаров Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Франция уже втянута в конфликт на Украине и хочет повысить вовлеченность заявлениями президента страны.

Во Франции Макрона осудили за то, что он ведет страну к войне

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Макрон ведет страну к войне.

До сих пор мы знали, что Эммануэль Макрон ведет нас к хаосу, а со вчерашнего вечера мы знаем, что он также хочет привести нас к войне Марин Ле Пен Лидер фракции правой партии «Национальное объединение»

По ее словам, политик рассуждает о «худшем, что может произойти со страной», с таким спокойствием, словно втягивание Франции в войну не сложнее, чем попытка «встать со стула».

Флориан Филиппо считает, что Макрон использует слова об угрозе Франции для оправдания ядерной войны. Он также также обвинил главу государства в «продвижении эскалации» и в том, что «безумный Макрон хочет втянуть нас в войну».

Филиппо также заявил, что Макрон находится в полном бреду, когда говорит об экзистенциальной угрозе для страны из-за украинского вопроса. Он считает, что подобными заявлениями французский лидер желает нагнать страх на соотечественников.