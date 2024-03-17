17 марта в России завершается масленичная неделя, верующие отмечают Прощеное воскресенье и готовятся к началу Великого поста, в мире гуляют и веселятся в честь Дня Святого Патрика. Также в этот день — профессиональный праздник сотрудников российских коммунальных служб. Подробнее о традициях этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Прощание с Масленицей

Традиционно прощание с Масленицей приходится на седьмой день масленичной недели. В 2024 году оно выпадает на 17 марта, а вся Масленица проходит с 11 по 17 марта. В этот день принято начинать готовиться к Великому Посту, который стартует уже в понедельник, 18 марта. Также есть традиция просить прощения у родных и близких. Тем, кто берет аскезу в питании с понедельника, важно доесть всю скоромную еду. Кстати, раньше остатки с праздничных застолий сжигали вместе с чучелом Масленицы. Так люди прощались с зимой, встречали весну и настраивались на долгий пост.

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства России отмечают свой профессиональный праздник каждое третье воскресенье марта. В 2024 году оно выпало на 17 марта. Поздравить можно сантехников, электриков, сварщиков, плотников, дворников, рабочих по благоустройству, диспетчеров ЖКХ, а также работников сервисов бытовых услуг: ателье, мастерских, салонов.

Праздники в мире

День Святого Патрика

Святой Патрик был покровителем Ирландии. По легенде, он избавил остров от язычества, принес христианство, а еще — освободил остров от змей. В этот день ирландцы устраивают парады и маскарады, традиционно наряжаются во все зеленое и пьют пиво. Также принято украшать одежду значками с клевером — это символ удачи. Праздник распространился по всему миру и стал интернациональным. Теперь День Святого Патрика отмечают даже в Москве.

День национального бокса муай-тай в Таиланде

17 марта в Таиланде отмечают праздник, посвященный национальному виду спорта — боксу муай-тай. Зрелищное боевое искусство разрешает использовать для ударов руки, ноги, колени и локти. Причем в календаре тайцев этому виду спорта посвящены две даты: 6 февраля и 17 марта, вторая более распространена для празднования. В этот день обычно проходят тематические соревнования.

Фото: Damir Sagol / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 16 марта

День подводной лодки;

День встречи ветра с Южного полюса;

День детей в Бангладеш;

Праздник шепота;

День девочек у костра в США;

День доверия между врачами и пациентами в США;

День говяжьей солонины с капустой США;

День ирландской кухни в США.

Какой церковный праздник сегодня

Прощеное Воскресенье

Прощеное Воскресенье в 2024 году выпадает на 17 марта. Это всегда последний день перед Великим Постом и последний день Масленицы. Таким образом, в Прощеном Воскресенье соединяются и древние языческие традиции (как раз Масленица), и православные. Просить прощения перед постом нужно для того, чтобы войти в него со смирением и чистой душой. Чтобы исполнить ритуал, нужно сказать фразу: «Прости меня!» и получить ответ: «Бог простит, и я тебя прощаю!».

День памяти благоверного князя Даниила Московского

17 марта православные верующие чтут память Даниила Московского, младшего сына полководца Александра Невского. Он же был родоначальником московской династии Рюриковичей. Прославился тем, что основал на правом берегу Москвы-реки Данилов монастырь. Ставропигиальный мужской монастырь русской православной церкви — самый древний в столице, он функционирует по сей день.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 марта

День памяти cвятoгo блaгoвepнoгo князя Вacилия Ρocтoвcкoгo;

День памяти преподобного Герасима Вологодского;

День памяти преподобного Герасима, иже на Иордане;

День памяти преподобного Иоасафа Снетногорского, Псковского;

День памяти мучеников Павла Птолемаидского и Иулиании.

Приметы на 17 марта

Если 17 марта на улице играют грачи, то день будет теплый и солнечный.

Если в этот день грачи раскричались, то будет дождь.

Если на улице яркое солнце, то летом будет богатый урожай лесных ягод.

Нельзя 17 марта совершать крупные покупки, они будут неудачными.

Нельзя в этот день ничего обещать, очень сложно будет выполнить обещанное.

Фото: Globallookpress.com

Кто родился 17 марта

Русский художник Михаил Врубель родился 17 марта 1856 года. Он был мастером разных жанров и техник. Одна из самых известных работ Врубеля — картина «Демон сидящий». Сейчас она выставляется в Государственной Третьяковской галерее.

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года. Получила известность после роли в сериале «Папины дочки». Сейчас снимается в продолжении сериала.

Кто еще родился 17 марта