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19:37, 17 марта 2024Спорт

«Автомобилист» повел в серии у СКА во втором раунде плей-офф КХЛ

«Автомобилист» победил СКА и повел в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над петербургским СКА в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Семен Кизимов и Алексей Макеев, а также защитник Денис Баранцев. У петербуржцев голы забили форвард Марат Хайруллин и защитник Сергей Сапего.

Таким образом, «Автомобилист» повел в серии — 1:0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится также в Петербурге. Он пройдет 19 марта.

В первом раунде плей-офф турнира СКА оказался сильнее нижегородского «Торпедо». «Автомобилист» выбил казанский «Ак Барс».

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      Анастасия Борисова
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