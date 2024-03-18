Футболист «Спартака» назвал осужденного легионера клуба примером для себя
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов назвал Квинси Промеса примером для себя
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поддержал одноклубника Квинси Промеса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Россиянин назвал осужденного легионера примером для себя. «Для меня он один из лидеров и наставников. Помню, когда мячи ему подавал — еще тогда он был для меня примером. Надеюсь, все устаканится и закончится эта история», — заявил Литвинов.
13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Задержание связано с возможностью дальнейшей экстрадиции игрока в страну.
14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.