Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Россия - Мелбет Первая лига|23-й тур
СКА-Хабаровск
Сегодня
18:00 (Мск)
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|23-й тур
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Волгарь
Россия - Мелбет Первая лига|23-й тур
Родина
Сегодня
19:30 (Мск)
Кубань
Россия - Мелбет Первая лига|23-й тур
Калгари Флэймз
Завтра
03:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:55, 18 марта 2024Спорт

Футболист «Спартака» назвал осужденного легионера клуба примером для себя

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов назвал Квинси Промеса примером для себя

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поддержал одноклубника Квинси Промеса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Россиянин назвал осужденного легионера примером для себя. «Для меня он один из лидеров и наставников. Помню, когда мячи ему подавал — еще тогда он был для меня примером. Надеюсь, все устаканится и закончится эта история», — заявил Литвинов.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Задержание связано с возможностью дальнейшей экстрадиции игрока в страну.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Возле Украины построят крупнейшую военную базу НАТО в Европе. На ней разместят до 10 тысяч военных

      Глобальная проблема заставила популярные у туристов деревья цвести раньше срока

      Партнерский материал

      Мужчина вырастил гигантскую овцу-франкенштейна с помощью контрабандных яичек

      Суд арестовал россиянку за подготовку поджога на железной дороге

      На Украине признали критический дефицит боеприпасов

      Американские компании уличили в желании обогатиться от конфликта на Украине

      В Бразилии заявили о сплоченности российского общества

      В России оценили заявления об оказанной Макроном Путину услуге

      Стартап Илона Маска опубликовал код своего чат-бота Grok

      Во Франции отметили успехи Путина на мировой арене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше