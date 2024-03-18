Глава Боливии поздравил Путина с переизбранием

Глава Боливии Арсе поздравил Путина с победой на выборах президента России

Глава Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, пишет РИА Новости.

По его словам, переизбрание Путина подтверждает единство российского народа вокруг своего суверенитета и постоянного развития. Арсе также выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества России и Боливии.

Ранее с победой на выборах Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он выразил признание «славному российскому народу за его глубокую приверженность демократии, выраженную в его исключительном участии в этом успешном дне выборов».

Кроме того, главу России также поздравил глава Республики Сербской Милорад Додик. Он подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют об огромном доверии россиян к Путину.