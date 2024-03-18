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17:33, 18 марта 2024Бывший СССР

Львовский военкомат прокомментировал насильственную мобилизацию волонтера ВСУ

Львовский ТЦК: волонтера ВСУ Тарана мобилизовали с помощью силы по его вине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Во Львовском областном центре территориальной комплектации (ТЦК) прокомментировали насильственную мобилизацию волонтера Вооруженных сил Украины (ВСУ), блогера Кирилла Тарана. Как сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пресс-служба военкомата, мужчину мобилизовали с применением силы по его вине.

«[Таран] не выполнял законных требований военнослужащих и не предъявил военно-учетных документов представителям ТЦК. Данный гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт. Как выяснилось позже, данный гражданин не уточнял свои военно-учетные данные», — говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что по факту инцидента проводится проверка.

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Информация о задержании блогера с применением силы появилась в украинской прессе 17 марта. Жена потерпевшего рассказала, что волонтера избили, затолкали в машину и увезли на медкомиссию.

Таран известен благодаря организации в социальных сетях кампаний по сбору средств на нужды ВСУ.

Ранее об издержках насильственной мобилизации в Одессе рассказал пленный солдат украинской армии Александр Фомин. По словам военного, мужчин хватают на улице в местах массового скопления людей и изымают паспорта.

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      Глеб Палехов
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