В Эстонии оштрафовали француза с георгиевской лентой

В Эстонии пограничники оштрафовали француза на 400 евро за георгиевскую ленту

В эстонском городе Нарва за ношение георгиевской ленты пограничники оштрафовали на 400 евро француза, переходившего границу со стороны России. Об этом рассказало эстонское издание ERR со ссылкой на сообщение Идаской префектуры.

Сам инцидент произошел еще в субботу, 16 марта. Ленту, которая была прикреплена к чемодану мужчины, изъяли.

Пограничники объяснили мужчине, что данная символика запрещена на территории страны, после чего выписали ему штраф в размере 400 евро и разрешили продолжить путь.

В пятницу, 15 марта, эстонские пограничники в Нарве также оштрафовали мужчину за георгиевскую ленту, прикрепленную к его рюкзаку. Мужчина направлялся в российский Ивангород.