Япония отправит на Луну двух астронавтов

Yomiuri: Япония в рамках программы Artemis отправит на Луну двух астронавтов

Япония в рамках американской программы Artemis планирует отправить на Луну двух астронавтов. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Японские астронавты должны оказаться на Луне в 2028 году или позднее. На поверхности естественного спутника Земли они будут управлять ровером Luna Cruiser, который в настоящее время разрабатывается под руководством корпорации Toyota Motor.

По данным газеты, договоренность об отправке японских астронавтов на Луну будет достигнута 10 апреля во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США.

Ранее SpaceNews сообщило, что запуск лунной миссии Artemis 5, предполагающей мягкую посадку корабля Blue Moon компании Blue Origin на поверхность естественного спутника Земли, перенесен с сентября 2029-го на март 2030-го.

Также в марте издание написало, что НАСА изучает проблемы с конструкцией бокового люка американского пилотируемого корабля Orion, предназначенного для полетов астронавтов к Луне.