32-летний россиянин заснул и вмерз в бетон

В Новосибирске 32-летний мужчина заснул на улице и вмерз в бетон

В Новосибирске 32-летний мужчина заснул на улице и вмерз в бетон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По сведениям издания, россиянина, лежащего на снегу, заметили сотрудники одного из частных охранных предприятий на Рябиновой улице. Выяснилось, что горожанин задремал на бетоне и не смог подняться с него.

Охранники помогли несчастному и вернули его домой к супруге. Других сведений о состоянии мужчины не поступало.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что житель Магадана замерз, пока шел к другу в гости, и решил угнать машину, чтобы добраться в тепле до места назначения. В отношении угонщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале января суд в Вологодской области приговорил к четырем годам условно мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения решил угнать теплоход.