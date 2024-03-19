Эксперт заявил о возможном взятии Россией нескольких сел после Орловки

Леонков: после Орловки в ДНР российские войска могут взять Бердычи и Тоненькое

После взятия под контроль села Орловка в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска могут занять населенные пункты Бердычи и Тоненькое на авдеевском направлении. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, сообщает издание «Абзац».

По его словам, после взятия Орловки линия боевого соприкосновения продолжит двигаться на запад. Эксперт также напомнил о словах президента России Владимира Путина о создании на Украине санитарной зоны, необходимой для прекращения обстрелов российских регионов. «С учетом средств поражения, применяемых ВСУ, продвижение ВС РФ может составить до 500 километров. Значит, речь идет уже о Левобережной Украине», — добавил он.

19 марта в Минобороны РФ сообщили о взятии ВС России села Орловка в ДНР. В ведомстве уточнили, что продвижение произошло к западу от Авдеевки, отметив, что во время боевых действий на этом направлении российские войска уничтожили самоходную установку М109 Paladin, несколько гаубиц и свыше сотни бойцов ВСУ.