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12:58, 19 марта 2024Бывший СССР

Молдавия опротестовала российские выборы в Приднестровье

МИД Молдавии выразил протест послу РФ из-за проведения выборов в Приднестровье
СюжетПротесты в Москве

Фото: Юлия Сорокопуд / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии выразило протест послу Российской Федерации Олегу Васнецову из-за проведения выборов в Приднестровье. Об этом внешнеполитическое ведомство республики сообщило в своем Telegram-канале.

«Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей», — говорится в заявлении молдавского МИД.

12 марта стало известно о вручении МИД Молдавии ноты протеста российскому послу. Тогда Кишинев опротестовал открытие Москвой избирательных участков на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

Спустя несколько дней внешнеполитическое ведомство республики вновь выразило протест в связи с проводившимися на тот момент выборами в Приднестровье. А на следующий день после завершения голосования президент Молдавии Майя Санду пригрозила ответом России за организацию выборов в ПМР. Она заявила о подрыве суверенитета и территориальной целостности страны со стороны Москвы, пообещав «ответные меры в определенные сроки» от правительства республики.

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      Екатерина Грищенко
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