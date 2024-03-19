Молдавия опротестовала российские выборы в Приднестровье

МИД Молдавии выразил протест послу РФ из-за проведения выборов в Приднестровье

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии выразило протест послу Российской Федерации Олегу Васнецову из-за проведения выборов в Приднестровье. Об этом внешнеполитическое ведомство республики сообщило в своем Telegram-канале.

«Дипломату был выражен протест в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей», — говорится в заявлении молдавского МИД.

12 марта стало известно о вручении МИД Молдавии ноты протеста российскому послу. Тогда Кишинев опротестовал открытие Москвой избирательных участков на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

Спустя несколько дней внешнеполитическое ведомство республики вновь выразило протест в связи с проводившимися на тот момент выборами в Приднестровье. А на следующий день после завершения голосования президент Молдавии Майя Санду пригрозила ответом России за организацию выборов в ПМР. Она заявила о подрыве суверенитета и территориальной целостности страны со стороны Москвы, пообещав «ответные меры в определенные сроки» от правительства республики.