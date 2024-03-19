«Пришлось попотеть». Российский военный спас батальон в зоне СВО, применив знания из университета

Военный ВС России Джабраил Насыров спас целый батальон через спутник

Российский военный Джабраил Насыров рассказал, как применил в зоне специальной военной операции (СВО) знания, полученные в университете, и спас целый батальон. Свою историю старший лейтенант рассказал в цикле «Герои спецоперации Z».

Насыров оперативно восстановил связь в новой позиции в критический момент обстрела в районе поселка Таволжанка. Офицер развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами.

Военный окончил университет в Петербурге с отличием

О Насырове известно, что он окончил с красным дипломом факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. В материале говорится, что военный связист успешно применил в зоне СВО именно знания, полученные в ходе обучения в высшем учебном заведении. В интервью он подробнее рассказал о своем подвиге.

Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны Джабраил Насыров старший лейтенант ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Насыров награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени». Военный, по собственному признанию, не считает себя героем, так как делал то, что умеет. Старший лейтенант родился в Дагестане.

Ранее другой российский военный отвел ракету от российского самолета

В том же цикле рассказывалось о подвиге другого российского военного в зоне СВО. Летчик российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев голосом спас своего сослуживца в ходе выполнения задач.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ведящев — капитан, заместитель командира эскадрильи. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Он рассказал, что никогда не видел себя гражданским летчиком, а мечтал управлять именно военными самолетами.

«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — вспоминает капитан. Военный также рассказал, что за время выполнения задач в зоне СВО сумел поразить несколько украинских самолетов и один вертолет. В зоне проведения СВО российский летчик занимался прикрытием других родов авиации.