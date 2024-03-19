Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 19 марта 2024Бывший СССР

«Пришлось попотеть». Российский военный спас батальон в зоне СВО, применив знания из университета

Военный ВС России Джабраил Насыров спас целый батальон через спутник
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Герои спецоперации Z»

Российский военный Джабраил Насыров рассказал, как применил в зоне специальной военной операции (СВО) знания, полученные в университете, и спас целый батальон. Свою историю старший лейтенант рассказал в цикле «Герои спецоперации Z».

Насыров оперативно восстановил связь в новой позиции в критический момент обстрела в районе поселка Таволжанка. Офицер развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами.

Военный окончил университет в Петербурге с отличием

О Насырове известно, что он окончил с красным дипломом факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. В материале говорится, что военный связист успешно применил в зоне СВО именно знания, полученные в ходе обучения в высшем учебном заведении. В интервью он подробнее рассказал о своем подвиге.

Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны

Джабраил Насыровстарший лейтенант ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Насыров награжден медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени». Военный, по собственному признанию, не считает себя героем, так как делал то, что умеет. Старший лейтенант родился в Дагестане.

Ранее другой российский военный отвел ракету от российского самолета

В том же цикле рассказывалось о подвиге другого российского военного в зоне СВО. Летчик российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев голосом спас своего сослуживца в ходе выполнения задач.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ведящев — капитан, заместитель командира эскадрильи. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Он рассказал, что никогда не видел себя гражданским летчиком, а мечтал управлять именно военными самолетами.

«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — вспоминает капитан. Военный также рассказал, что за время выполнения задач в зоне СВО сумел поразить несколько украинских самолетов и один вертолет. В зоне проведения СВО российский летчик занимался прикрытием других родов авиации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Полковник высказался об итогах первого месяца Сырского на посту главкома ВСУ

      Тысячи детей решили вывезти из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

      Известная телеведущая получила гражданство России

      Пашинян обсудил вопрос мира с Азербайджаном с генсеком НАТО

      Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по продаже закусок

      Пушилин заявил о продвижении России по всей линии фронта в ДНР

      После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

      Сын Стивена Сигала женился на российской модели

      Обвиненный в педофилии тренер найден без признаков жизни в российском СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше