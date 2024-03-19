В Палестине потребовали от ФИФА ввести санкции в отношении Израиля

Палестинская футбольная ассоциация потребовала ввести санкции против Израиля

Палестинская футбольная ассоциация потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) ввести санкции в отношении Израиля. Текст соответствующего письма приводит РИА Новости.

В организации призвали немедленно отстранить от международных турниров израильские клубы и сборные. Там также указали на нарушение израильтянами устава ФИФА, которое выразилось во включении в состав своей лиги находящихся на территории Палестины команд.

Кроме того, в Палестине обвинили Израильскую футбольную ассоциацию в неспособности принять меры против проявлений дискриминации и расизма. В письме также пожаловались на уничтожение футбольной инфраструктуры Палестины в результате боевых действий.

18 февраля группа из 13 депутатов Европарламента призвала ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить от соревнований израильские клубы и сборные из-за конфликта в секторе Газа. Авторы инициативы написали отрытое письмо в организацию.