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18:59, 19 марта 2024Экономика

В России одобрили налоговые льготы для долгосрочных сбережений

Госдума приняла закон о вычете по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит новые налоговые льготы для россиян, формирующих долгосрочные сбережения. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Принятый документ предусматривает налоговые вычеты по НДФЛ в сумме взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, взносов по заключенным с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) договорам долгосрочных сбережений, а также в сумме средств, внесенных гражданином на его индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) начиная с 2024 года и доходов по таким операциям, перечисляемых на ИИС.

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Максимальный размер налогового вычета составит 400 тысяч рублей в год. Условием для его получения станет факт выплаты негосударственной пенсии и наличие договора долгосрочных сбережений, действующего как минимум 10 лет. Предусмотрен переходный период — минимальный срок договора для получения вычета в 2024 году составит 5 лет и будет повышаться на один год ежегодно.

«Действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года», — говорится в документе.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что участниками запущенной в январе этого года программы долгосрочных сбережений станут не менее 9 миллионов россиян. По его словам, российским властям принципиально важно получить, в том числе от населения, средства на реализацию долгих, длинных и сложных проектов, которые должны будут окупиться только через много лет. Что касается самих граждан, то успех этих проектов позволит им обеспечить свою жизнь в старости и создать финансовый запас прочности.

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