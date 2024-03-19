В России ответили на призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

Депутат Журова напомнила МОК про 1984 год в ответ на призыв к бойкоту Игр дружбы

Игры дружбы — это про спорт, а не про политические заявления, высказалась олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она ответила на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотировать соревнования в России.

«Кто приедет, тот приедет. Для нас важен каждый, кто захочет быть. Например, как это было сейчас на Играх будущего, когда 107 стран приняли участие. И их тоже предупреждали, им угрожали, говорили, что будут применены какие-то санкции. Но спортсмены не побоялись, приехали и участвовали. Потому что понимали, что в этот момент они являются первопроходцами в формировании истории новых форматов в спорте», — заявила Журова.

Игры дружбы проходили в 1984 году

Олимпийская чемпиона напомнила, что Игры дружбы уже проходили в 1984 году, когда государства социалистического лагеря бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

«Тогда МОК того формата, а там тоже была непростая ситуация взаимодействия Советского Союза с другими странами, ничего не запрещал. На Олимпиаду в Лос-Анджелесе тогда приезжали и те спортсмены, которые приняли участие в Играх дружбы. Никто никого не дисквалифицировал», — отметила она.

Сейчас же тех, кто хочет принять участие, запугивают. Говорят, что найдут механизмы, как дисквалифицировать этих спортсменов Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Особенности формата Игр дружбы

Журова сообщила, что Игры дружбы — это коммерческие соревнования, которые будут проходить по правилам всех международных федераций.

«Будет обеспечен и допинговый контроль. Мы же сейчас тестируем наших спортсменов. Мы продолжаем реально учитывать все антидопинговые правила. Потому что мы понимаем, что это крайне важно. Поэтому бояться того, что здесь будет что-то не так, — это неправильно», — сказала депутат.

В этом мире возможно все. Я не удивлюсь, если они будут кому-то лично писать и говорить о том, что если вы поедете, то мы придумаем, как вас отстранить от остальных соревнований. И ряд спортсменов действительно может испугаться Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Говорить, что это игры [президента России Владимира] Путина — это достаточно странно звучит. Потому что это игры России, это игры болельщиков, это игры всех стран, которые приедут. Это соревнования всего мира, поэтому они и называются Игры дружбы», — заключила олимпийская чемпионка.

Ранее МОК сделал заявление о предстоящем проведении в России Игр дружбы. Организация обвинила Москву в политизации спорта, нарушении Олимпийской хартии и неуважении к спортсменам.

Кроме того, МОК косвенно призвал бойкотировать Игры дружбы, намекнув, что атлетам не стоит в них участвовать. Однако о каких-либо возможных последствиях этого не говорится.