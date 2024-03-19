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12:57, 19 марта 2024Наука и техника

В США обеспокоились секретами российской атомной подводной станции

NI: российская секретная станция АС-31 «Лошарик» готова вернуться
СюжетПожары в России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская подводная атомная станция АС-31 «Лошарик» готова вернуться после ремонта. Об этом на страницах американского журнала The National Interest (NI) рассказал обозреватель Питер Сичиу.

Автор пишет, что «окутанная покровом тайн» глубоководная обитаемая субмарина предназначена для разведки. «Ее уникальная конструкция и предполагаемые возможности, включая способность обрывать подводные кабели, подчеркивают ее решающую роль в военно-морской стратегии России», — обеспокоился автор.

Обозреватель напомнил, что АС-31 остается одной из самых секретных российских атомных подводных лодок. «Считается, что ее корпус состоит из семи соединенных друг с другом титановых сфер, что значительно увеличивает ее структурную прочность», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что АС-31 отличается сравнительно небольшими размерами и оснащена всего одним атомным реактором.

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Ранее ТАСС со ссылкой на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник сообщил, что после завершения ремонта на заводе «Севмаш» атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» пройдет испытания, в ходе которых выполнит погружение на предельную глубину 6 тысяч метров.

В июле 2019 года на борту станции АС-31 «Лошарик» случился пожар, который унес жизни 14 моряков. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить данную глубоководную станцию.

АС-31 «Лошарик» проекта 10831 предназначен для проведения операций на морском грунте. Корпус станции скрывает семь титановых относительно независимых друг от друга сферических отсеков, связанных между собой переходами. В хвостовых отсеках субмарины находится атомная энергетическая установка. Общая длина обитаемой станции — 69 метров, ширина — 7 метров, скорость подводного хода — 30 узлов.

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      Иван Потапов
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