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19:24, 19 марта 2024Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности ночного кашля

Терапевт Терехова: ночной кашель может свидетельствовать о развитии рака

Фото: Song_about_summer / Shutterstock / Fotodom

Возникающий по ночам кашель может свидетельствовать о развитии смертельно опасных заболеваний, предупредила врач-терапевт Татьяна Терехова. Об этом симптоме она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Терехова рассказала, что в некоторых случаях возникающий по ночам кашель может указывать на сердечно-сосудистые нарушения. В этом случае симптом появляется на фоне одышки и учащенного сердцебиения. Иногда кашель говорит о заболеваниях пищеварительной системы, аллергии, бронхиальной астме и некоторых видах рака.

По словам врача, регулярный ночной кашель игнорировать нельзя. При его появлении необходимо обратиться к терапевту, подчеркнула она.

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В то же время Терехова отметила, что иногда кашель появляется по ночам и по другим причинам. «Это может быть связано с острыми респираторными заболеваниями. В ночные часы, когда активность организма снижается, мокрота меньше рассасывается и выводится, что и вызывает усиление кашля. Также существенную роль играет микроклимат в помещении, где мы спим. Слишком сухой воздух может стать причиной раздражения дыхательных путей, в результате чего возникает рефлекс кашля», — объяснила она.

Британский врач-терапевт Навин Пури рассказал, какие виды уплотнений на теле требуют срочного обращения к врачу. Пури заявил, что немедленно обратиться за медицинской помощью нужно, если уплотнения любой формы, размера и текстуры появились в области груди, подмышечных впадин, на шее или в области мошонки.

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      Александра Лисица
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