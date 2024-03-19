Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 19 марта 2024Россия

Полковник объяснил значение контроля над Орловкой на авдеевском направлении

Полковник в отставке Матвийчук: контроль Орловки — это возвращение земель ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Вооруженными силами (ВС) России под контроль Орловки на авдеевском направлении — это возвращение земель, которые раньше входили в административное управление Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил значение населенного пункта.

«Орловка на авдеевском направлении — это освобождение Донецкой Народной Республики. Это то, о чем говорил президент [России Владимир Путин], что мы должны вернуть земли, которые входили когда-то в ДНР», — рассказал Матвийчук.

С военной точки зрения это продвижение в направлении Славянска и Краматорска, которое позволяет полностью разгромить оккупационную группировку ВСУ на этом направлении

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Орловка в ДНР. По сообщению оборонного ведомства, продвижение произошло на авдеевском направлении к западу от города Авдеевка. Как уточнили в Минобороны, во время боевых действий на этом направлении ВС России уничтожили самоходную установку М109 Paladin, несколько гаубиц, а также до 125 бойцов ВСУ.

26 февраля российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино на авдеевском направлении. Сама Авдеевка перешла под контроль российских сил 17 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      Водитель такси вернул пассажирке забытые в машине 300 тысяч рублей

      Российские компании нашли способы борьбы с кадровым голодом

      Россиянина арестовали за расправу над сбившем его сына юношей и адвокатом

      Полковник объяснил значение контроля над Орловкой на авдеевском направлении

      Актер Ливанов раскритиковал режиссера советского «Шерлока Холмса»

      Путин поручил одному ведомству постоянно следить за коррупцией в России

      Волочкова восстановила сломанную ее фанатами дверь в театре

      Туристы напали на полицейского в Таиланде и попали на видео

      Заражение вирусом впервые наблюдали в реальном времени

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше