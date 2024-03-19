Полковник в отставке Матвийчук: контроль Орловки — это возвращение земель ДНР

Взятие Вооруженными силами (ВС) России под контроль Орловки на авдеевском направлении — это возвращение земель, которые раньше входили в административное управление Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил значение населенного пункта.

«Орловка на авдеевском направлении — это освобождение Донецкой Народной Республики. Это то, о чем говорил президент [России Владимир Путин], что мы должны вернуть земли, которые входили когда-то в ДНР», — рассказал Матвийчук.

С военной точки зрения это продвижение в направлении Славянска и Краматорска, которое позволяет полностью разгромить оккупационную группировку ВСУ на этом направлении Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Орловка в ДНР. По сообщению оборонного ведомства, продвижение произошло на авдеевском направлении к западу от города Авдеевка. Как уточнили в Минобороны, во время боевых действий на этом направлении ВС России уничтожили самоходную установку М109 Paladin, несколько гаубиц, а также до 125 бойцов ВСУ.

26 февраля российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино на авдеевском направлении. Сама Авдеевка перешла под контроль российских сил 17 февраля.

