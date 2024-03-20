Армения наделила неприкосновенностью наблюдателей от Евросоюза
Армения подписала соглашение о неприкосновенном статусе наблюдателей Евросоюза
Парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом, наделив миссию ЕС на границе с Азербайджаном статусом неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно решению, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, участники пользуются неприкосновенностью от уголовного преследования. Кроме того, наблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований.
За принятие решения проголосовали 57 депутатов, против — 27.
Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявлял, что Армения разрушает доверие в связях с Москвой, приглашая наблюдателей от Евросоюза и отвергая миссию ОДКБ.