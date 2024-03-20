Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:32, 21 марта 2024Мир

В Германии заподозрили Шольца в раскрытии гостайны

Член бундестага от АдГ Райнер заподозрил Шольца в раскрытии гостайны

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Крафт заподозрил федерального канцлера Германии Олафа Шольца в раскрытии гостайны. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

«Может ли федеральное правительство исключить, что канцлер Олаф Шольц осуществил разглашение сведений, являющихся государственной тайной, (...) и какую позицию в этом отношении заняло федеральное правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии?» — спросил Крафт, задав также вопрос, раскрывал ли Шольц данные НАТО и Германии, находящиеся под грифами «секретно», «совершенно секретно», «конфидециально» и «только для официального использования».

В своем парламентском запросе депутат ссылается на публикацию немецкого издания Der Westen от 1 марта, автор которого сообщил о публичной критике федерального канцлера после его отказа поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. «То, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии», — цитируется в статье заявление Шольца, сделанное 26 февраля.

Der Westen подчеркивает, что, по мнению Лондона, информация о присутствии британских военных является объектом гостайны, так как ни британцы, ни французы «никогда публично не подтверждали, что их солдаты участвуют в выборе военных целей». Так, издание цитирует слова главы комитета по иностранным делам парламента Великобритании Алисии Керн, которая назвала комментарии Шольца «неправильными, безответственными и пощечиной союзникам».

Ранее Шольц сообщил, что дискуссии о поставках Германией ракет Taurus смешны с учетом того, какие большие объемы помощи Берлин оказывает Вооруженных силам Украины (ВСУ).

Материалы по теме:
Дефицит демократии. В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
Дефицит демократии.В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
28 сентября 2021
Лучше не будет Какой станет Германия без Меркель
Лучше не будетКакой станет Германия без Меркель
21 ноября 2018

«Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть еще смешнее. По крайней мере речь о тех, что доступны общественности (...) Я думаю, это во многом связано с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают», — сказал Шольц.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Латвии внезапно начал заикаться. Что лишило политика дара речи?

      Нидерланды выделят Украине крупную сумму на боеприпасы для F-16

      19-летний россиянин изготовил наркотик и получил три года колонии

      В ЕС признали тяжелую ситуацию на поле боя на Украине

      Девушка сгоряча отомстила неверному бойфренду и пожалела об этом

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

      ФСБ задержала двух жителей Мариуполя за оправдание терроризма

      До застрявших в Приамурье горняков спустя двое суток пробурили скважину

      Торговля России и Японии обрушилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше