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08:25, 20 марта 2024Силовые структуры

Иностранец организовал бизнес по заключению фиктивных браков с россиянками

В Приморье задержали мужчину за организацию фиктивных браков для иностранцев

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Приморском крае полицейские при поддержке Росгвардии задержали иностранного гражданина и двух его сообщниц, которые организовали незаконный бизнес по заключению фиктивных браков с россиянками. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, злоумышленники за деньги помогали обратившимся к ним гражданам одной из стран Средней Азии с оформлением разрешения на временное проживание, а также способствовали заключению фиктивных браков с местными жительницами. При обысках у организаторов нелегального бизнеса были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, свидетельства о заключении брака и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. На время проведения следствия мужчину заключили под стражу, а его сообщниц оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее жительница Петербурга потеряла паспорт и стала женой африканца.

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      Олеся Мицкевич
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