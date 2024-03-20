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07:50, 20 марта 2024Россия

Названа возможная цель сбитых в Саратовской области беспилотников

Mash: целью сбитых в Саратовской области беспилотников могла быть база ВКС РФ

Фото: Globallookpress.com

Целью беспилотников Вооруженых сил Украины (ВСУ), которые сбили в небе над Саратовской областью, была, по предварительным данным, база Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Как уточнило издание, база находится недалеко от города Энгельс, где средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники.

Всего, по данным Минобороны, над регионом в ночь на среду, 20 марта, перехватили четыре беспилотника. Еще один сбили в небе над Белгородской областью. Как уточнял губернатор Роман Бусаргин, при отражении атаки ВСУ на Энгельс никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Помимо Саратовской и Белгородской области, ВСУ пытались атаковать Курскую область. Там обломки сбитой над регионом ракеты С-200, переоборудованной для поражения наземных целей, упали в центре Курска и в других районах города. Никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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