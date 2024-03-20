Пятерым россиянам дали сроки за разгром с топорами аттракциона «Аэротруба»

В Новосибирске суд дал от 3,5 до 4,5 года погромщикам аттракциона «Аэротруба»

Железнодорожный суд Новосибирска вынес приговор пятерым местным жителям, разгромившим аттракцион «Аэротруба» в спортивном клубе Free Fly. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые признаны виновными в вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества, и им назначено наказание от 3,5 до 4,5 года лишения свободы. Они также должны возместить ущерб потерпевшему на сумму 916 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что фигуранты потребовали от хозяина аттракциона долю от бизнеса, угрожая насилием или повреждением аэротрубы. Получив отказ, 14 июля 2021 года группа молодчиков приехала в спортклуб и устроила погром. Топорами и молотками они разбили дорогостоящее оборудование аэротрубы.

14 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ по Тюменской области поймали криминального авторитета, который вымогал деньги у местных бизнесменов. Задержанный имеет в криминальном мире статус смотрящего. В отношении него возбуждены два уголовных дела о вымогательстве и о занятии высшего положения в преступной иерархии.