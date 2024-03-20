Полковник рассказал об особенностях ставшего угрозой для ВСУ российского оружия

Полковник Матвийчук: планирующие авиабомбы ВС РФ практически невозможно сбить

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал об особенностях планирующих авиабомб Вооруженных сил (ВС) РФ, ставших угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что этот тип российского оружия практически невозможно сбить.

Ранее издание The Times писало, что новой опасной угрозой для Вооруженных сил Украины стали российские планирующие бомбы. Уточняется, что это модифицированные бомбы советской эпохи, которые оснащены умными крыльями. Так они превращаются в управляемые ракеты, отмечает издание. Согласно статье, Украина плохо оснащена, чтобы бороться с таким оружием.

«Идея таких бомб пришла конструкторам, которые занимаются беспилотными летательными аппаратами. Управляемый модуль работает так: на бомбу навешивают в определенном порядке стабилизатор, крылья и "электронные мозги", которые позволяют управлять этими стабилизаторами и крыльями», — объяснил эксперт.

Такой ракетой можно управлять удаленно, а можно запрограммировать ее на определенную траекторию. Самое главное, что эта бомба управляемая. Отцепившись от самолета, она может планировать на удалении 70-80 километров с точностью полтора-два километра от точки прицеливания. Ее практически невозможно отследить и сбить в момент сброса и полета Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Матвийчук также рассказал о типах оружия, которые способны противостоять действию планирующих бомб. «Это переносные зенитные комплексы, которые поставили США — Avenger, например. У ВСУ тем не менее мало комплексов, которые могли бы быть применимы в этой ситуации», — заключил собеседник «Ленты.ру»

10 марта сообщалось, что российские войска начали применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. По словам корреспондентов CNN, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на передовой.