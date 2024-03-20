Россиянам рассказали об опасности несезонных фруктов

Диетолог Мойсенко: тепличные ягоды и фрукты грозят аллергиями

Возместить недостаток витамина С весной с помощью несезонных плодов не получится, рассказала диетолог Римма Мойсенко. Об опасности таких фруктов и ягод она рассказала россиянам в беседе с радио Sputnik.

По словам Мойсенко, тепличные плоды не идентичны ягодам и фруктам, выросшим в естественных условиях. «Мы получаем некий стеклянный камуфляж, который может лишь радовать глаз. Витаминов и минералов там мало. Они теряются при сборе и транспортировке», — объяснила она. Мойсенко добавила, что при транспортировке на большие расстояния для сохранности и дезинфекции плодов используют различные химические средства, что грозит аллергиями.

Вместо экзотических и несезонных плодов Мойсенко предложила употреблять в пищу отечественные ягоды, которую собирают в северных лесах, правильно упаковывают и хранят при низких температурах — замороженную клюкву, бруснику, морошку. Замораживать можно, добавила она, и собранные на своем участке ягоды.

Кроме того, диетолог посоветовала весной пить настой шиповника и есть ферментированные овощи — например, квашеную капусту, тыкву, морковь.

Ранее нутрициолог, автор книг о диетах Джорджия Ив назвала отказ от мяса разрушительным для мозга. Она объяснила, что проблемы возникают не из-за дефицита белка, а из-за недостатка других питательных веществ, которые содержатся в мясе.