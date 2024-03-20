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12:24, 20 марта 2024Наука и техника

Российскую АПЛ «Дмитрий Донской» предложили использовать против спутников США

Дудко: АПЛ «Дмитрий Донской» нужно сохранить и использовать против спутников США

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Самую большую в мире АПЛ — тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») — нужно сохранить в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил
член совета «Офицеров России», академик военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, субмарину следует сохранить в качестве символа, который защищает рубежи страны.

«И сейчас его ближайшей и самой перспективной задачей была бы модернизация — смена баллистических ракет, которые устарели, на противовоздушные и противокосмические ракеты, которые можно было бы установить на этой подводной лодке и использовать их для сбития спутников в угрожаемый период или для сбития баллистических ракет, стартующих с территории Соединенных Штатов в случае начала войны», — заявил Дудко.

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Его мнение поддержали и другие офицеры. В частности, капитан первого ранга запаса Вячеслав Черноус предложил поступить по примеру США, которые часть своих АПЛ модернизируют под крылатые ракеты.

В феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава ВМФ России.

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      Иван Потапов
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