Российскую трассу засыпало наполнителем для кошачьего туалета

Автодорогу под Ростовом-на-Дону засыпало наполнителем для кошачьего туалета

Автодорогу между Ростовом-на-Дону и Батайском завалило наполнителем для кошачьего туалета. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Мой Батайск».

На кадрах видно, что на эстакаде опрокинулся на бок большегруз, и трассу между российскими городами засыпало древесными гранулами. На фоне происшествия проезд по эстакаде ограничили, из-за чего образовался затор. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее трассу в Калужской области завалило куриными тушками. Авария произошла в районе деревни Чулково. На опубликованном видео показано, что у обочины трассы лежит перевернутый грузовик, вокруг которого разбросаны куриные тушки и коробки из-под них.

До этого в Подмосковье из-за аварии трассу засыпало красным болгарским перцем. Овощи плотным слоем покрыли обочину дороги на несколько десятков метров. Некоторые из них раздавили проезжающие машины.

