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15:00, 20 марта 2024Спорт

Рыночную стоимость осужденного легионера «Спартака» обнулили

Портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость осужденного Квинси Промеса

Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость легионера московского «Спартака» Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах.

«Пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — говорится на сайте. В декабре прошлого года голландец оценивался в шесть миллионов евро.

Портал также назвал самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Первое место занимает бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, стоимость которого оценивается в 22 миллиона евро. За ним следуют одноклубник Клауддиньо, а также футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов. Все трое оцениваются в 18 миллионов евро.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну. 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Алексей Гусев
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